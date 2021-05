Emsland: Seniorenheime setzen weiter auf Tests Stand: 26.05.2021 17:29 Uhr Auch vollständig geimpfte Menschen können an Corona erkranken oder das Virus weitertragen. Viele Seniorenheime im Emsland fordern deshalb auch Tests von bereits geimpften Besuchern und Mitarbeitenden.

Im St.-Raphael-Stift in Werlte müssen weiter alle Besucherinnen und Besucher ein aktuelles Testergebnis vorweisen. Dort waren im vergangenen Jahr fünf Bewohner an oder mit Corona gestorben. In dem Haus in Werlte sind bereits bei zweifach geimpften Mitarbeitenden Corona-Infektionen aufgetreten.

Auch Geimpfte sollen sich auf Corona testen lassen

Die St.-Katharina-Pflegeeinrichtung in Thuine dagegen empfiehlt vollständig geimpften Besuchern einen Test - die Bereitschaft dafür sei sehr hoch, so die Hausleitung. Auch geimpfte Mitarbeitende ließen freiwillig weiter zwei Mal die Woche auf Corona testen. In dem Haus in Thuine, das zu den Nils-Stensen-Kliniken gehört, leben 55 an Demenz erkrankte Menschen. Die Niels-Stensen-Kliniken sehen die Tests grundsätzlich als probates Mittel gegen die Ausbreitung des Virus an, da auch bei vollständig Geimpften ein - wenn auch geringes - Risiko besteht, das Virus weiterzutragen. Daher ermuntert der Verbund die Geimpften, sich freiwillig testen zu lassen.

Berufsgenossenschaft empfiehlt Test für Geimpfte ebenfalls

Obwohl einschlägige Empfehlungen des Landes und des Robert Koch-Instituts (RKI) keine Testpflicht für Genesene und zweifach geimpfte Personen vorsehen, empfiehlt die Berufsgenossenschaft weiter regelmäßige Tests für Mitarbeitende. Wenn diese sich trotz Impfschutz infizieren sollten, müssen Geschäftsführende damit rechnen, nach Schutzmaßnahmen befragt zu werden.

