Stand: 19.04.2021 17:51 Uhr Corona: Stadt Osnabrück verlängert Maskenpflicht

Die Stadt Osnabrück hält weiter an der Maskenpflicht in der Stadt und den Schulen fest. Eine entsprechende Allgemeinverfügung soll verlängert werden. Demnach sollen alle Schülerinnen und Schüler eine Maske im Unterricht tragen. Dabei ist auch eine normale Stoffmaske erlaubt. In Teilen der Innenstadt müssen Erwachsene weiterhin eine Maske tragen. Gleiches gilt auf Spielplätzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.04.2021 | 06:30 Uhr