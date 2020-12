Stand: 22.12.2020 11:42 Uhr Corona: Stadion-Gottesdienst in Meppen abgesagt

Die katholische Sankt Paulus-Gemeinde in Meppen hat den für Heiligabend geplanten Gotesdienst im Stadion des SV Meppen abgesagt. Die 400 angemeldeten Besucher würden per mail informiert, sagte Pfarrer Ralf Wellbrock. Grund seien unter anderem die hohen Infektionszahlen in der Grafschaft Bentheim. Aber auch die langen Wege ins Stadion seien nur schwer zu kontrollieren, so Wellbrock. Als Alternative denken die Gemeindeverantwortlichen zur Zeit über einen kleineren Gottesdienst in der Kirche nach.

