Corona: Schweinemäster wollen Schlachterlaubnis für Feiertag Stand: 02.10.2020 13:13 Uhr Die Coronafälle auf Schlachthöfen machen den Mästern zu schaffen. Sie beklagen einen Schweinestau - und fordern eine Schlachterlaubnis für den Feiertag. Das Fleischunternehmen Tönnies lehnt das ab.

Die Landwirte befänden sich in einer Notlage, beklagt die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) in Damme (Landkreis Vechta). Es würden derzeit rund 50.000 Schweine pro Woche zu wenig geschlachtet. Der Stau setze sich bis in die Ferkelställe fort, heißt es. Es drohe ein Infarkt der Lieferkette. Die Landwirte müssten erhebliche Einnahmeverluste hinnehmen. Deshalb sei es gut, dass in Nordrhein-Westfalen auch am Feiertag geschlachtet werden dürfe. Das sei ein Signal, das auch aus Niedersachsen benötigt werde.

Tönnies: Infektionsgeschehen lässt keinen Feiertagsbetrieb zu

An Feiertagen zu schlachten ist für das Fleischunternehmen Tönnies allerdings weder in Nordrhein-Westfalen noch in Niedersachsen eine Option. Das lasse das Infektionsgeschehen derzeit nicht zu, sagte ein Sprecher. Das Landwirtschaftsministerium will nun am Montag klären, ob und wie Schlachtkapazitäten erhöht werden können.

Schlachtzahlen um 40 Prozent reduziert

Wegen der 36 Corona Fälle auf dem Tönnies-Schlachthof in Sögel werden dort täglich alle rund 1.500 Mitarbeiter getestet. Die Schlachtzahlen wurden um 40 Prozent reduziert - was die Lage der Schweinehalter in der Region abermals verschlechtert.

