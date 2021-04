Corona: Politiker raten von Reisen in die Niederlande ab Stand: 29.04.2021 14:53 Uhr Die Niederlande haben trotz hoher Inzidenzwerte im dreistelligen Bereich die Corona-Maßnahmen gelockert. Niedersachsens Innenminister Pistorius und Lokalpolitiker raten von Reisen ins Nachbarland ab.

Nach einem viermonatigen strengen Lockdown dürfen in den Niederlanden seit Mittwoch die Außenbereiche der Cafés und Restaurants wieder öffnen. Außerdem ist Einkaufen ohne Termin möglich. Die Verlockung, insbesondere am 1. Mai einen Tagesausflug über die Grenze zu machen, könnte also bei den Menschen in der niedersächsischen Grenzregion groß sein. Schließlich ist dann hierzulande wegen des Feiertags alles dicht. Jeder Grenzgänger braucht allerdings einen negativen Corona Test, wenn er für maximal 24 Stunden in die Niederlande will. Dieser wird von der Bundespolizei stichprobenartig kontrolliert.

Bürgermeister befürchtet keine Reisewelle

Bad Bentheims Bürgermeister Volker Pannen (SPD) rechnet aber nicht mit einem verstärkten Tourismus. "Ich nehme die Situation derzeit so wahr, dass doch nach wie vor die Zurückhaltung sehr stark ausgeprägt ist", sagte Pannen dem NDR in Niedersachsen. "Gerade wo die Inzidenz sich eher aufsteigend entwickelt, als dass sie abnimmt." Viele Menschen könnten das Signal, dass die Niederlande mit den Lockerungen gesetzt haben, nicht recht nachvollziehen.

Pistorius bittet um Geduld

Bereits am Mittwoch hatte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) dazu aufgerufen, Reisen in das Nachbarland wenn möglich zu vermeiden. Durch den Impffortschritt rücke in ganze Europa langsam eine Normalisierung näher, die Bewegungsfreiheit müsse im Sinne des Infektionsschutzes aber noch eingeschränkt bleiben, sagte Pistorius. "Die Zeit für ein Wiedersehen mit Freunden, Familie und Geschäftspartnern kommt - und sie kommt hoffentlich bald." An den Appell von Pistorius schlossen sich auch Amtskollegen und Amtskolleginnen aus den Niederlanden, Belgien und Nordrhein-Westfalen an. "Vermeiden Sie unnötige Reisen und kehren Sie nur dann in die Niederlande zurück, wenn die Zeiten wieder besser sind", sagte der niederländische Justiz- und Sicherheitsminister Ferd Grapperhaus.

