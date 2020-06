Stand: 18.06.2020 09:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: In Osnabrück öffnen zwei Kinos wieder

In Osnabrück heißt es ab heute Nachmittag in zwei Kinos wieder: Film ab! Die Eröffnung unter Einschränkungen hatte die Betreiber im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht erstritten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Denn trotz zahlreicher Lockerungen in der Corona-Krise dürfen die Kinos in Niedersachsen erst am kommenden Montag unter Auflagen wieder öffnen.

Videos 01:52 NDR Info Kinos öffnen mit Corona-Schutzmaßnahmen NDR Info Nach der Corona-Zwangspause dürfen jetzt erste Kinos wieder öffnen. Große Kinos können die Abstandsregeln gut einhalten. Bei kleinen Kinos sieht das ganz anders aus. Video (01:52 min)

Betreiberin setzt auf Abstand

"Wir sind gut gerüstet", sagt Kinobetreiberin Anja Thies. Für die Kinos gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. In den Sälen ist demnach jede zweite Reihe gesperrt, bis zu drei Sitze bleiben zwischen den Besuchern frei. Die Betreiberin schätzt, dass etwa ein Viertel der Plätze besetzt werden können.

Land sieht höheres Infektionsrisiko in Kinos

Das Land hatte sich vor rund einer Woche gegen eine Öffnung ausgesprochen, weil man bei Dunkelheit im Kinosaal die Abstände nicht kontrollieren könne. Außerdem sei nicht das Verwaltungs-, sondern das Oberverwaltungsgericht zuständig. Zudem hatte das Land die Schließung von Kinos für gerechtfertigt gehalten, weil dort ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe.

