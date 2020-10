Stand: 12.10.2020 11:25 Uhr Corona: Gericht lehnt Eilanträge gegen Quarantäne ab

Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat am Montag Eilanträge eines Vaters und seiner beiden Töchter gegen eine Corona-Quarantäne abgelehnt. Das Gericht stellte fest, dass die sogenannte Absonderungsanordnung nicht rechtswidrig sei und man auf Basis der epidemiologischen Erkenntnisse zum Coronavirus von einem Ansteckungsverdacht ausgehen könne. Das öffentliche Interesse überwiege angesichts der Gefahr möglicher Folgeinfektionen das Interesse der Antragsteller an einer vorzeitigen Beendigung der Quarantäne, hieß es. Die Quarantäne war durch den Landkreis Emsland verfügt worden, nachdem eines der Kinder in einer Kindertagesstätte Kontakt zu einem positiv getesteten Kind hatte. Der Mann hatte argumentiert, dass die Quarantäne nach einem negativen Test der Tochter unverhältnismäßig sei. Sie endet am Dienstag.

