Stand: 19.04.2021 07:29 Uhr Containerterminal am Osnabrück Hafen erhält Portalkräne

Am Osnabrücker Hafen beginnt am Montag der Aufbau von zwei gut 50 Meter breiten und 40 Meter hohen Portalkräne. Damit schreitet der Ausbau des Containerterminals voran, das bis zum Sommer fertiggestellt sein soll. Geplant ist, bis zu 150.000 Lade-Einheiten pro Jahr von der Straße auf die Schiene umzuschlagen. Das neue Terminal ist ein Kooperationsprojekt der Stadtwerke Osnabrück und Dortmund sowie Osnabrücker Logistikbetriebe. Insgesamt werden 29 Millionen Euro in das Projekt investiert. 22 Millionen Euro stammen als Fördersumme vom Bundesverkehrsministerium.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.04.2021 | 06:30 Uhr