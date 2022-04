Stand: 17.04.2022 13:31 Uhr Clubhaus von Hundesportverein in Lingen abgebrannt

In Lingen ist am Samstagabend das Clubhaus eines Hundesportvereins von einem Feuer zerstört worden. Aus ungeklärter Ursache geriet die etwa 80 Quadratmeter große Hütte gegen 22.35 Uhr in Brand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 63.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

VIDEO: Hoher Schaden bei Clubhaus-Brand in Lingen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.04.2022 | 13:00 Uhr