Clubbetreiber reicht Eilantrag gegen Disco-Schließung ein Stand: 29.07.2021 12:24 Uhr Ein Diskothekenbetreiber aus der Grafschaft Bentheim geht per Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg gegen die Schließung seines Clubs vor. Er will ein Normenkontrollverfahren anstoßen.

Es gebe keine Belege dafür, dass Diskotheken generell Pandemietreiber seien, sagte Clubbesitzer Holger Bösch aus Schüttorf dem NDR in Niedersachsen. Er musste seine Veranstaltungsräume nach der Änderung der Corona-Verordnung der niedersächsischen Landesregierung schließen, weil die Inzidenz in der Grafschaft bei mehr als 10 liegt. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hatte am Dienstag bei der Pressekonferenz des Krisenstabs mitgeteilt, dass die Inzidenz-Grenze für Disco-Schließungen von 35 auf 10 herabgesetzt werde.

Große Unterstützung aus der Szene

Der Kläger bekommt nach eigenen Angaben Unterstützung von mehr als 25 Diskotheken aus 18 niedersächsischen Landkreisen. Bösch, der in Schüttorf die größte Diskothek Deutschlands betreibt, ist Vizepräsident im Bundesverband deutscher Diskotheken und Tanzbetriebe.

