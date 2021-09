Clinch zwischen Bauern und Handel: Nachwuchs soll's richten Stand: 24.09.2021 11:14 Uhr Seit Monaten schwelt zwischen Landwirten und dem Lebensmittel-Einzelhandel ein Konflikt um die Bezahlung. In einem neuen Projekt sollen sich beide Seiten annähern - und zwar über ihre Nachwuchskräfte.

Heute treffen sich den dritten Tag in Folge die Schüler der landwirtschaftlichen Justus-von-Liebig-Berufsschule in Vechta und der Bundesfachschule für den Lebensmittel-Einzelhandel im pfälzischen Neuwied. Das Projekt läuft unter dem Motto "Bauern treffen Händler - Händler treffen Bauern" und findet mit persönlichem Kontakt in den Landkreisen Vechta und Diepholz statt.

"Nur durch Proteste und Blockaden kommt man nicht weiter"

Die Nachwuchskräfte besichtigen unter anderem einen Milchviehbetrieb, einen Schweinestall, einen Schlachthof und eine Gaststätte. Außerdem arbeiten sie intensiv in Gruppen zusammen, um die jeweils andere Position besser zu verstehen. Ziel ist es, einen Weg zu finden, wie beispielsweise die Lebensmittelhändler konkurrenzfähig bleiben und gleichzeitig die Landwirte auskömmliche Einnahmen erhalten. Denn nur durch Proteste und Blockaden komme man auch nicht weiter, sagte einer der Teilnehmer. Vor einigen Monaten hatten Landwirte immer wieder Lager von Discountern und Supermarktketten wie Aldi, Lidl und Edeka blockiert, um den Verhandlungsdruck zu erhöhen.

