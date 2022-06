Stand: 09.06.2022 18:33 Uhr Christian Wulff wird Ehrenbürger der Stadt Osnabrück

Altbundespräsident Christian Wulff wird Ehrenbürger der Stadt Osnabrück. Wulff soll den Titel am 30. Juni erhalten. Die Laudatio hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Als Staatsoberhaupt und zuvor als niedersächsischer Ministerpräsident habe Wulff sich um die Stadt verdient gemacht, teilte die Stadt Osnabrück am Donnerstag mit. Im höchsten Amt des Staates habe Wulff sich für das interkulturelle und religiöse Miteinander eingesetzt, was den "Leitgedanken unserer Friedensstadt" unterstütze. Wulff gehörte von 1986 bis 2001 dem Rat der Stadt Osnabrück an. Von 1994 bis 2010 war er zudem Abgeordneter des niedersächsischen Landtages und wurde 2003 und 2008 zum Ministerpräsidenten Niedersachsens gewählt. 2010 wurde er Bundespräsident und trat 2012 im Zuge der Affäre um eine angebliche Annahme von Vorteilen zurück. Er wurde später von den Vorwürfen freigesprochen.

