Stand: 19.04.2021 15:31 Uhr Chefarzt: Lage auf Covid-Stationen extremst angespannt

Im Januar haben Chefärzte des Marienhospitals in Vechta einen Brandbrief an das Niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerium geschrieben und die Impfstrategie des Landes kritisiert. Damals war auch die Rede davon, dass die Behandlung schwerkranker Covid-19-Patienten Belegschaft und Kapazitäten auf der Intensivstation der Klinik an die Grenzen brächten. Dies hat Martin Beiderlinden, Chefarzt der Intensivmedizin, nun noch einmal im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen bekräftigt: Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte arbeiteten jenseits des Limits, sagte Beiderlinden. Die Situation auf den Covid-Stationen sei aufs Extremste gespannt. Zudem sei eine Zunahme an schwer erkrankten jüngeren Patientinnen und Patienten zu beobachten. Beiderlinden fordert, dass die Politik möglichst schnell die "Notbremse" zieht.

