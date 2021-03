Chaos wegen Corona-Inzidenz: Kitas erst dicht, dann offen Stand: 15.03.2021 12:26 Uhr Inzidenz und Regelwerk verwirren Kitas und Eltern in Osnabrück: Am Freitag war der Wert auf über 100 gestiegen und die Stadt ordnete an, dass Kitas sofort wieder in die Notbetreuung wechseln müssten.

Am Sonnabend stellte das Land aber klar, dass die Verschärfung erst greife, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge über 100 liegt - und zwar erst am übernächsten Werktag, in diesem Fall also Dienstag. Somit haben zahlreiche Eltern am Sonntag von ihren Betreuungseinrichtungen erfahren, dass am Montag in der Stadt noch regulärer Kitabetrieb herrscht.

Landkreis Osnabrück und die Grafschaft Bentheim unter Schwelle

Die Inzidenz ist in Osnabrück über das Wochenende noch weiter gestiegen. Auch Schulen sollen daher nicht wie geplant in den Wechselunterricht starten. Auch der Landkreis Emsland liegt über dem kritischen Wert von 100 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Der Landkreis Osnabrück und die Grafschaft Bentheim liegen hingegen unter der Schwelle.

Lockerungen von Inzidenz abhängig

Seit dem 8. März gelten in einigen Bereichen leicht entschärfte Regeln, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz weniger als 100 je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner beträgt. Das haben Bund und Länder in ihrer Videokonferenz am 4. März entschieden. So dürfen sich bei einem Inzidenzwert von unter 100 wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.

