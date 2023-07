Stand: 20.07.2023 10:24 Uhr Carsharing in der Grafschaft Bentheim wird fortgesetzt

Der Landkreis Grafschaft Bentheim und sechs Kommunen unterstützen das Carsharing-Angebot im Kreis für weitere drei Jahre. Mit der finanziellen Zusage ist der Betrieb bis Sommer 2026 gesichert. Die Autos werden noch nicht überall so gut genutzt, dass es ohne öffentliche Zuschüsse funktionieren würde, sagt Christian Kuck, Geschäftsführer der Firma Stadtteilauto OS. Sie betreibt einen Teil der Flotte. Mit der Firma Mobileeee kommt jetzt noch ein weiterer Anbieter in der Grafschaft dazu. Die Firma will im Herbst etwa auch in Gildehaus Carsharing anbieten. Acht Standorte gibt es bislang. Das Grafschafter Carsharing ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Grafschaft Bentheim mit den Städten Nordhorn und Bad Bentheim, den Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Schüttorf sowie der Gemeinde Wietmarschen. 2021 gehörte das Projekt zu den Gewinnern des Wettbewerbs „Klimaaktive Kommune 2021“. Dieser wird jährlich durch das Bundesumweltministerium ausgeschrieben.

Weitere Informationen Wie ein nordfriesisches Dorf die Verkehrswende angeht Der Ort Klixbüll setzt auf Wasserstoff- und Elektro-Busse sowie Carsharing mit E-Autos. Ist das ein Vorbild für klimaschonende Mobilität abseits der Großstädte? mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.07.2023 | 07:30 Uhr