"Carne-Wahl" in Damme: Zwischen Fastnachtsumzug und Wahlurne

Die Stadt im Landkreis Vechta ist momentan fest in Narrenhand. Trotz Bundestagswahl feiert Damme einen der größten Umzüge im Norden. Auf diesen Ausnahmezustand haben sich alle gut vorbereitet.

Als die Dammer Narren am 11.11. um 11 Uhr 11 in die neue Session starteten, war die Ampelkoalition schon am Ende. Als nur einen Tag später klar wurde, dass die Wahl möglicherweise auf dem 23. Februar vorgezogen werden könnte, da rutschte so manchem das Narrenherz in die Hose. Und als sich das dann bestätigte, sprach Bürgermeister Mike Otte von einer riesigen Herausforderung, die er den Dammer Närrinnen und Narren gerne erspart hätte. Den Carneval zu verlegen, war aber auch keine Option. Traditionell findet er eine Woche früher als im Rest der Republik statt.

Wahl und Carneval werden getrennt

Die Stadt begann also zu planen. Mit der klaren Vorgabe: Wahl und Carneval müssen unabhängig voneinander stattfinden. Denn es gibt klare Regeln, die für jede Wahl gelten – ob nun parallel ein Fastnachtsumzug durch die Stadt zieht oder ein ganz normaler Sonntag ist. Das Wählen muss barrierefrei möglich sein. Deshalb hat die Stadt ein Wahllokal verlegt, das unmittelbar an der Umzugsstrecke gelegen hätte.

Kein Alkohol im Wahllokal

Christoph Bornhorst, stellvertretender Dammer Bürgermeister, erklärt weitere Regeln für die Wahllokale: Dort darf keine Musik laufen, der Konsum von Alkohol ist verboten. Eine Promillegrenze beim Wählen gebe es zwar nicht, aber stark alkoholisierte oder randalierende Wählende können aus dem Wahlraum verwiesen werden, so Bornhorst. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dürfen nicht im Kostüm erscheinen, für Wählerinnen und Wähler gilt das aber nicht.

Viele Dammer haben schon gewählt

Vermutlich wird es in den Wahllokalen am Sonntag auch nicht sehr voll werden: Knapp 47 Prozent der Wahlberechtigten haben Briefwahl beantragt und damit deutlich mehr als bei der vergangenen Bundestagswahl. Auch Ralf Ricking vom Elferrat der Dammer Carnevalsgesellschaft hat bereits per Brief gewählt. Da der Umzug am Sonntag aber erst um 12 Uhr 33 losgeht, kann man auch vorher noch entspannt ins Wahllokal ohne etwas vom närrischen Treiben zu verpassen.

Fastnachtsumzug mit Tausenden von Narren

An die 9.000 Aktive feiern in diesen Tagen in Damme die "Fünfte Jahreszeit". 200 Motivwagen und Fußgruppen sind bei den Umzügen am Sonntag und Rosenmontag zu sehen. Die Stadt ist geschmückt, die Festzelte geöffnet. Moritz Enneking, Präsident der Dammer Carnevalsgesellschaft, ist stolz auf die mittlerweile über 400 Jahre alte Tradition. Für ihn sind diese Tage immer eine wunderbare Gelegenheit zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern. Die Wahl laufe eben parallel. Auch Elferratsmitglied Ricking glaubt: Die Dammer werden sich von der Bundestagswahl nicht vom Feiern abhalten lassen.

Warum feiert Damme früher Carneval?



1892 setzte die Kirche ein Non-Stop-Gebet über die Fastnachtstage an. Vierzig Stunden sollte gebetet und nicht gefeiert werden. Doch die Dammer Carnevalsgesellschaft wollte nicht auf ihre Fünfte Jahreszeit verzichten, feierte einfach eine Woche früher und betete danach. So ist es bis heute geblieben – zumindest was das Feiern angeht.

