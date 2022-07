Stand: 24.07.2022 11:29 Uhr Campingplatz in Melle: Gaffer behindern Löscharbeiten

In der Nacht zu Sonntag sind auf einem Campingplatz in Melle (Landkreis Osnabrück) vier Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in einem der Fahrzeuge ausgebrochen. Das Feuer habe schnell auf die drei weiteren Wagen übergegriffen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mindestens 60.000 Euro. Der Polizei zufolge haben Gaffer die Löscharbeiten behindert und sich einem Platzverweis widersetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.07.2022 | 10:00 Uhr