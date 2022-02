CDU Werlte startet Kampagne - und wird von Resonanz überrannt Stand: 14.02.2022 16:18 Uhr Die CDU im Kreisverband Aschendorf-Hümmling könnte um fast die Hälfte wachsen: 1.700 Mitglieder hat sie. 771 wollen nun zusätzlich beitreten. Die meisten kommen aus Werlte.

Im Oktober sind in Niedersachsen Landtagswahlen - und da tritt im Emsland ein politisches Schwergewicht von der Bühne ab. Landtagsvize Bernd Busemann verlässt nach 28 Jahren das Plenum. In seinem CDU-Kreisverband Aschendorf-Hümmling ringen drei Kandidatinnen und Kandidaten um seine Nachfolge. Die CDU in der Samtgemeinde Werlte hat alles in Bewegung gesetzt, damit ihr Kandidat Hartmut Moorkamp aus Rastdorf sich durchsetzt. Gut 700 der neuen Mitgliedsanträge kommen aus der Samtgemeinde mit ihren rund 18.000 Einwohnenden.

Resonanz auf Werbekampagne viel stärker als erwartet

Die Werlter CDU-Ortsvorstände sind nicht nur auf Gemeinderäte zugegangen, sondern auch auf die Feuerwehr und auf Schützen- und Heimatvereine. Sie haben in Kneipen zu Info-Treffen geladen. Ziel war es, mehr Mitglieder zu gewinnen, sagt Bernd Albers, der CDU-Vorsitzende in Werlte. Offensichtlich mit Erfolg: Innerhalb von nur einem Monat entstand die Flut an Anträgen - die hat die Verantwortlichen dann doch überrascht.

Kreisverband muss sich erst einmal neu sortieren

Eigentlich sollten am 25. Februar alle Mitglieder über den Landtagskandidaten abstimmen. Das wird nun verschoben, denn zuvor müssen alle neuen Anträge geprüft werden. Der Kreisvorstand Aschendorf-Hümmling will auf seiner nächsten Sitzung über das weitere Vorgehen beraten. Wann diese Sitzung abgehalten wird, steht noch nicht fest.

