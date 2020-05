Stand: 01.05.2020 13:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bundeswehr weitet Waffentests im Emsland aus

Die Bundeswehr will die Waffentests auf ihrem Gelände nahe Meppen im Emsland ausweiten. Ein weiterer Teil des Geländes solle wieder für Versuche genutzt werden, teilte die Wehrtechnische Dienststelle mit. Der Schießbetrieb werde bis ins nördliche Emsland auf Höhe von Neubörger und Breddenberg ausgedehnt. Verbesserte Sicherheitsmaßnahmen sollen die Feuergefahr mindern.

Löschwasserteich angelegt

Das Wegenetz wurde den Angaben zufolge optimiert, ein Löschwasserteich sei angelegt und zusätzliche Löschtechnik stehe bereit. Zudem werde es nur Waffentests geben, wenn keine Waldbrandgefahr herrsche: "Ist es zu trocken, wird nicht geschossen", hieß es.

Verheerender Moorbrand 2018

Anfang September 2018 war bei einem Waffentest auf dem Gelände ein langwieriger und folgenschwerer Moorbrand ausgebrochen. 1.000 Hektar Moor gerieten in Brand gesetzt, Anwohner in der Nachbargemeinde Stavern waren in Angst und Schrecken versetzt. Wochenlang liefen die Löscharbeiten, der Rauch zog über große Gebiete hinweg und war sogar auf Satellitenaufnahmen aus dem Weltall zu sehen. Zeitweise herrschte in den angrenzenden Gemeinden Katastrophenalarm.

Keine Schüsse ins Moor

Noch sind auf dem Gelände nicht alle Vorgaben erfüllt, die das Bundesverteidigungsministerium im Moorbrand- Abschlussbericht festgelegt hatte. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, fehlen Löschbrunnen. Derzeit wird die Trink-und Löschwasseranlage auf dem Gelände für rund 23 Millionen Euro saniert. Das Moor selbst bleibt weiterhin für Schießübungen tabu. Wann der Schießbetrieb wieder komplett aufgenommen wird, kann der stellvertretende Dienststellenleiter Frank Dosquet nicht sagen. Nur soviel: sicher nicht mehr in diesem Jahr.

