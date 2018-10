Stand: 05.10.2018 15:28 Uhr

Bundeswehr: Keine Radioaktivität durch Moorbrand

Nach dem Moorbrand auf einem Bundeswehrgelände in Meppen gibt es nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums keine akuten Hinweise auf radioaktive Strahlung oder erhöhte Quecksilberbelastung. "Wir haben keine Hinweise darauf, dass jemals auf dem Gelände Uranmunition getestet worden ist", sagte Ministeriumssprecher Jens Flosdorff am Freitag in Berlin. Spezialisten der Bundeswehr untersuchen derzeit Boden, Luft und Wasser auf Spuren von radioaktiver Strahlung und Quecksilber. Dies sei eine rein vorsorgliche Maßnahme, so Flosdorff. Wann die Ergebnisse vorliegen, konnte der Sprecher nicht sagen.

Bundeswehr: Wasserproben waren stets unauffällig

Auf dem Bundeswehrgelände gebe es jährlich intensive detaillierte Wasserproben, sagte Flosdorff. Hinweise auf eine Belastung habe es nie gegeben. Auch die niedersächsische Landesregierung hat eigenen Angaben zufolge keine Hinweise darauf, dass auf dem Bundeswehrgelände radioaktive Munition verschossen wurde. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) hatte zuerst über die Messungen berichtet. "Die Strahlenmessstelle Süd ist mit dem Auftrag vor Ort, zu überprüfen, ob Einsatzkräfte einer Strahlenbelastung ausgesetzt gewesen sein könnten", sagte ein Bundeswehrsprecher der Zeitung.

Landkreis will nichts von giftigen Stoffen gewusst haben

Reinhard Winter, der Landrat des Landkreises Emsland, zeigte sich empört: "Das wäre doch überhaupt nicht nötig, wenn man keine Radioaktivität hätte", sagte er NDR 1 Niedersachsen. "Wenn man sich jetzt wieder ein Hintertürchen öffnet, dann ist das schon eine Frechheit", so Winter. Die Information, dass möglicherweise giftige Stoffe aus Munitionsresten freigesetzt worden sein könnten, sei für den Landkreis Emsland neu, sagte ein Sprecher. Dass Munitionsreste auf dem Bundeswehrgelände liegen, ist spätestens seit dem 19. September bekannt. Deshalb konnte die Feuerwehr auch nicht direkt an die Brandherde heran, weshalb sich die Löscharbeiten über Wochen hinzogen.

Feuerwehr besorgt wegen Radioaktivitätsmessungen

Überrascht von den Messungen auf Radioaktivität zeigte sich auch der Sprecher der Kreisfeuerwehr, Lambert Brand. "Dass dort Blindgänger und alte Munition liegen, war den Helfern bekannt. Dass jetzt radioaktive Belastungen von der Bundeswehr untersucht werden, überrascht."

Wurden Quecksilber oder Schwermetalle freigesetzt?

Neben der Strahlenbelastung prüft die Truppe auch, ob Quecksilber oder anderes Schwermetall freigesetzt worden sein könnte. Dazu würden derzeit Absprachen mit Geologen getroffen, hieß es. Auf dem Gelände werden seit Ende des 19. Jahrhunderts Waffen getestet. Nach Angaben der NOZ sind unter anderem quecksilberhaltige Sprengkörper der Nationalen Volksarmee der DDR verschossen worden.

Vorwurf: Mangelnde Transparenz bei Luftmessungen

Nach Angaben eines Bundeswehrsprechers erfolgen die Untersuchungen auf Bitten des Landes Niedersachsen. "Wir gehen kein Risiko ein", sagte Ministeriumssprecher Flosdorff über die angekündigten Messungen, die auch zur Transparenz beitragen sollten. Mangelnde Transparenz wird der Bundeswehr zurzeit auch in Bezug auf die Luftmessungen vorgeworfen. Die Bundeswehr und der Landkreis Emsland hatten stets gesagt, dass es für Anlieger und Einsatzkräfte keine gesundheitliche Gefährdung gab. Am Donnerstag hatte die NOZ allerdings berichtet, dass einige Luftmessungen, auf die sich Bundeswehr und Landkreis bezogen hatten, nie durchgeführt wurden.

Das Feuer war Anfang September ausgebrochen, nachdem ein Unternehmen im Auftrag der Bundeswehr Raketen von einem Hubschrauber abgeschossen hatte.

