Stand: 21.02.2025 08:20 Uhr Bundestagswahl: Osnabrücker Verein Exil warnt vor Rechtsruck

Kurz vor der Bundestagswahl am Sonntag warnt der Osnabrücker Verein "Exil" als Teil der Betroffenenberatung Niedersachsen vor Gefahren durch einen Rechtsruck in Deutschland. Nach vorläufiger Zählung habe die Zahl der rechtsextremen Straftaten im vergangenen Jahr mit mehr als 41.000 Delikten einen neuen bundesweiten Höchststand erreicht. Auch die aktuellen migrationspolitischen Debatten verstärkten den Druck auf Betroffene. Träger der Betroffenenberatung sind der Osnabrücker Verein "Exil", das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) in Nienburg und "Asyl e.V." in Südniedersachsen. Die Organisation berät Menschen, die von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt betroffen sind.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.02.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück