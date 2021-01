Bundesstiftung Umwelt: 30 Jahre Einsatz für Nachhaltigkeit Stand: 23.01.2021 08:24 Uhr Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) feiert am 1. März ihren 30. Geburtstag - unter dem Motto "Nachhaltig in die Zukunft". Die Festrede hält Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission.

Die in Osnabrück ansässige DBU ist die größte Umweltstiftung in Europa. Gegründet wurde sie 1990, ihre Arbeit nahm sie ein Jahr später auf. Das Stiftungskapital stellte die Bundesregierung aus dem Verkaufserlös der bundeseigenen Salzgitter AG zur Verfügung - umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro.

DBU hat 10.000 Projekte in 30 Jahren unterstützt

Aufgabe der DBU ist es, Vorhaben zum Schutz der Umwelt zu fördern und dabei die mittelständische Wirtschaft besonders zu berücksichtigen - und zwar in der Regel außerhalb staatlicher Programme. So fördert die Stiftung unter anderem Forschung, Entwicklung und neuartige Lösungen im Bereich umwelt- und gesundheitsfreundlicher Verfahren und Produkte. In den vergangenen 30 Jahren hat sie mehr als 10.000 Projekte mit rund 1,84 Milliarden Euro Fördervolumen unterstützt.

Frans Timmermans hält Festrede

Zur digitalen Geburtstagsfeier am 1. März hat laut DBU Frans Timmermans zugesagt, der Vizepräsident der EU-Kommission und EU-Kommissar für Klimaschutz. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde ein Grußwort senden. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) werde einen Beitrag beisteuern. Außerdem will DBU-Generalsekretär Alexander Bonde mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft über den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft diskutieren.

