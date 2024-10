Bundespräsident Steinmeier radelt heute zum König der Niederlande Stand: 16.10.2024 07:34 Uhr Nordhorn ist für drei Tage Amtssitz von Frank-Walter Steinmeier. Heute will der Bundespräsident erneut vor Ort mit Menschen ins Gespräch kommen - und sich mit dem niederländischen König treffen.

Am Vormittag ist eine Bootsfahrt mit Schülern auf dem Fluss Vechte geplant. Anschließend will der Bundespräsident über den Wochenmarkt in Nordhorn (Grafschaft Bentheim) gehen. Im Kino soll es danach eine Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern über das Thema Zuwanderung geben. Am Nachmittag fährt Steinmeier mit dem Fahrrad in den niederländischen Nachbarort Denekamp, wo er auch mit Bürgern in Kontakt kommen will. Thema soll unter anderem das grenzüberschreitende Zusammenleben in der Region sein. Zu dem Termin am Nachmittag stößt auch das niederländische Staatsoberhaupt König Willem-Alexander hinzu.

Steinmeier: "Der Ton in der Gesellschaft hat sich geändert."

Am Dienstag, dem ersten Tag seines Besuchs, hatte sich Steinmeier in das Goldene Buch der Stadt Nordhorn eingetragen und sich mit Kommunalpolitikerinnen und -politikern getroffen. Er wolle dorthin gehen, wo die Scheinwerfer der Öffentlichkeit nicht jeden Tag hingerichtet sind - in kleinere und mittlere Städte im ländlichen Raum, sagte Steinmeier. "Der Ton in der Gesellschaft hat sich geändert." Viele würden sich nicht gesehen und nicht gehört fühlen, so der Bundespräsident.

Bundespräsident: "In Nordhorn wird Europa täglich erlebt"

Die Stadt Nordhorn sieht das Staatsoberhaupt als "Mutmacherbeispiel" für andere deutsche Gemeinden. Vor 30 Jahren sei die Region und somit auch Nordhorn stark vom Niedergang der Textilindustrie in Deutschland betroffen gewesen. Er selbst habe die Kreisstadt damals kennengelernt und es sei die Rede vom "Abschwung" gewesen, sagte Steinmeier. "Das Gegenteil ist der Fall gewesen." In Nordhorn sei es gelungen, den Strukturwandel erfolgreich zu gestalten - etwas, "was an vielen anderen Stellen in Deutschland nicht in gleicher Weise gelingt." Die Stadt profitiere auch von der Nähe zu den Niederlanden. "Es ist eine Stadt im grenznahen Raum, wo Europa täglich erlebt wird", so der Bundespräsident.

Das Programm der "Ortszeit Deutschland" in Nordhorn

Dienstag, 15. Oktober:



Ankunft am Bahnhof Nordhorn

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Gespräch mit Kommunalpolitikern

Pflanzung eines klimaresistenten Baumes vor dem Rathaus

Gang durch die Fußgängerzone

Aufnahme der Amtsgeschäfte im Riverside Hotel

Solidaritätskonzert für die Ukraine - zugunsten der Partnerstadt Tschuhujiw - im Konzert- und Theatersaal in Nordhorn

Bootsfahrt mit Rangern des Tierparks Nordhorn und zehn Schülern

Besuch beim Wochenmarkt

Diskussion zu Zuwanderungspolitik im Kino

Fahrradtour in die niederländische Nachbargemeinde Dinkelland und Treffen mit König Willem-Alexander

"Kaffeetafel kontrovers" mit Diskussionen mit Bürgern

Besuch bei der Feuerwehr

Besuch bei der Firma Rosink Objekteinrichtungen (Tischlerei)

Steinmeier verleiht den Bundesverdienstorden an 14 Bürgerinnen und Bürger Niedersachsens

13. Etappe von Steinmeiers Rundreise

Nordhorn ist die 13. Station der "Ortszeit Deutschland" genannten Tour, die Steinmeier derzeit durch die Bundesrepublik unternimmt. Bei der Rundreise wird der Amtssitz vom Schloss Bellevue in Berlin zeitweise in Regionen verlegt, die üblicherweise nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren. Steinmeiers zeitweiliger Amtssitz in Nordhorn ist ein Saal im Riverside Hotel, wie die die Stadt Nordhorn im NDR Niedersachsen erklärte. Mit dem Hissen der Standarte werde der Saal formal für die drei Tage der Amtssitz, hatte ein Sprecher des Bundespräsidenten im Vorfeld der Reise gesagt. Dort widme sich Steinmeier seinen regulären Tätigkeiten. Mit ihm sind demnach etwa 20 weitere Personen aus seiner Delegation angereist, dazu gehören das Sicherheitspersonal und Mitarbeitende, die für die Pressearbeit, Vorbereitungen der Termine und das Protokoll zuständig sind.

