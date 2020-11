Stand: 11.11.2020 14:37 Uhr Bundespolizei stellt in Bad Bentheim entflohene Häftlinge

Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag in Bad Bentheim zwei geflohene Strafgefangene festgenommen. Nach Angaben eines Sprechers saßen die 22 und 23 Jahre alten Männer in einem Zug aus den Niederlanden, der im Bad Bentheimer Bahnhof kontrolliert wurde. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Bielefeld handelt, die am 7. November aus dem offenen Vollzug verschwunden waren. Der 22-Jährige muss dort wegen versuchten Totschlags viereinhalb Jahre absitzen, der 23-Jährige verbüßt eine Strafe wegen Fahrens ohne Führerschein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.11.2020 | 14:30 Uhr