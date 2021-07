Stand: 27.07.2021 08:24 Uhr Bundespolizei nimmt Gesuchten im Hauptbahnhof Osnabrück fest

Die Bundespolizei im Hauptbahnhof Osnabrück den Haftbefehl gegen einen 56 Jahre alten Mann vollstreckt. Bundespolizisten hatten den Mann am Montag gegen 7.30 Uhr in dem Bahnhof kontrolliert, wie die Behörde am Dienstag mitteilte Ein Datenabgleich der Personalien ergab, dass der 56-Jährige mit Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Er war wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 600 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt worden. Weil er die Summe nicht bezahlen konnte, überstellten die Fahnder den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

