Stand: 13.01.2023 20:24 Uhr Bulldogge beißt Mann in Nase: Polizei Diepholz findet Halter

Die Polizei Diepholz hat den Halter einer Bulldogge ermittelt, die einem Spaziergänger in die Nase gebissen hatte. Laut Polizei handelt es sich bei dem Mann um einen 40-Jährigen, der zurzeit zu Besuch in Diepholz ist. Er sei gerade mit zwei Bulldoggen spazieren gegangen, als er den Beamten begegnete, sagte ein Polizeisprecher. Diesmal seien die Hunde angeleint gewesen. Der Mann werde in den kommenden Tagen zu dem Vorfall vernommen.

