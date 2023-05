Stand: 05.05.2023 07:43 Uhr Bürgerentscheid zur umstrittenen Eissporthalle in Nordhorn

Soll der Landkreis Grafschaft Bentheim in Nordhorn eine neue Eissporthalle bauen oder nicht? Um diese Frage geht es am Sonntag. Landrat Uwe Fietzek (CDU) ruft die Menschen dazu auf, sich am Bürgerentscheid zur Eissporthalle zu beteiligen. 114.000 Grafschafter und Grafschafterinnen dürfen abstimmen. Die Frage betreffe alle Menschen im Kreisgebiet, so Fietzek. Das Projekt ist umstritten. Rund 22,5 Millionen Euro würde der Neubau kosten. Die jährlichen Betriebskosten liegen bei 1,4 Millionen Euro. Für einen Neubau müssten mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten mit "Ja" stimmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.05.2023 | 09:30 Uhr