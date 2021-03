Stand: 22.03.2021 07:42 Uhr Bürgerentscheid: Eissporthalle in Nordhorn soll bleiben

Nach dem Willen der Bürger soll die Eissporthalle in Nordhorn erhalten bleiben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Rund Dreiviertel der Wähler im Landkreis Grafschaft Bentheim haben am Sonntag in einem Bürgerentscheid dafür gestimmt. Der größte Zuspruch kam mit fast 80 Prozent Ja-Stimmen aus Nordhorn selbst. Nach dem Votum muss die marode und derzeit stillgelegte Eissporthalle schnellstmöglich saniert werden. Die Bauarbeiten dafür könnten in einem Jahr beginnen, schätzt Landrat Uwe Fietzek (CDU). Rund 50.000 Stimmen wurden ausgezählt, die Wahlbeteiligung im Landkreis liegt damit bei 44 Prozent. Das offizielle Endergebnis wird am Dienstag veröffentlicht.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.03.2021 | 07:30 Uhr