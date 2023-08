Stand: 23.08.2023 09:50 Uhr Brickwedde als Präsident der Zoogesellschaft Osnabrück bestätigt

Nach Unruhen und Finanzproblemen im Zoo Osnabrück hat die Zoogesellschaft am Abend ein neues Präsidium gewählt. An der Spitze steht weiter Fritz Brickwedde. Er erhielt bei der Versammlung eine Dreiviertel-Mehrheit. Brickwedde sah sich noch im Mai großer Kritik ausgesetzt, weil der langjährige Geschäftsführer Andreas Busemann früher als gedacht den Zoo verlassen sollte. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, falsche Angaben zu den Finanzen des Zoos gemacht zu haben. Inzwischen habe der Aufsichtsrat einen neuen Geschäftsführer gefunden, so Brickwedde. Der Vertrag sei unterschrieben. Ein Name ist weiter nicht genannt worden. Es soll sich aber um einen Mann Ende dreißig handeln, hieß es auf der Versammlung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.08.2023 | 08:30 Uhr