Stand: 27.09.2022 10:23 Uhr Brennendes Auto: Feuer greift auf zwei Häuser über

Ein von einem Auto übergreifendes Feuer in Schapen (Landkreis Emsland) hat in der Nacht zu Dienstag zwei Wohnhäuser beschädigt. Ein 64 Jahre alter Bewohner sei durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen worden, teilte die Polizei mit. Dann sah er, dass sein Auto und sein Carport brannten. Die Flammen griffen laut Polizei auf den Eingangsbereich seines Hauses über. Durch Funkenflug sei zudem der Wintergarten eines Nachbarhauses beschädigt worden. Alle Bewohner konnten sich unverletzt retten, wie es weiter hieß. Die Feuerwehr rückte demnach mit 40 Einsatzkräften an und löschte die Flammen. Der Schaden betrage rund 150.000 Euro. Beide Häuser seien derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.

