Stand: 05.09.2023 08:18 Uhr Brennende Zigarette und Spiritus: Osnabrücker schwer verletzt

Nach einem Wohnungsbrand in Osnabrück ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 32-jährigen Wohnungsinhaber. Der Mann habe offenbar mit Spiritus hantiert, während er gleichzeitig eine brennende Zigarette in der Hand hielt, so ein Polizeisprecher. Dabei habe sich am Sonntag der Spiritus entzündet. Die Flammen erfassten Mann und Mobiliar. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt. Seine Wohnung ist unbewohnbar. Aus einer Nachbarwohnung wurde ein 31-Jähriger von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro.

