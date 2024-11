Stand: 05.11.2024 14:37 Uhr Brennende Sattelzüge: Polizei fahndet mit Foto nach Täter

Die Polizei in Georgsmarienhütte fahndet nach einer Brandstiftung per Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Er soll im September auf einem Firmengelände Feuer gelegt haben. Zunächst war eine Sattelzugmaschine samt Kühlauflieger in Brand geraten. Das Feuer erfasste zudem eine weitere Zugmaschine mit Kühlauflieger. Zwar konnte die Feuerwehr das Feuer löschen, allerdings wurden beide Sattelzüge erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von 800.000 Euro aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min