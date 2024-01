Stand: 24.01.2024 07:53 Uhr Brennelementefabrik: Firma will russische Fachkräfte beschäftigen

In der Brennelementefabrik in Lingen (Landkreis Emsland) sollen künftig auch russische Spezialkräfte eingebunden werden. Das hat die Betreiberfirma Advanced Nuclear Fuels (ANF) am Dienstag bei einer Einwohnersprechzeit im Lingener Umweltausschuss eingeräumt. Ihr Einsatz sei für die Produktion von Brennelementen russischer Bauart notwendig. Dafür würden nicht nur Maschinen und Anlagen aus Russland benötigt, sondern auch russisches Fachwissen, sagte ANF-Geschäftsführer Andreas Hoff. Allerdings würden die Fachleute nur kurze Zeit in Lingen arbeiten und bei ihrer Tätigkeit beaufsichtigt werden, so Hoff. Atomkraftgegner sehen die Gefahr der Spionage durch Russland. Hintergrund ist die Absicht der Brennelementefabrik, künftig auch für Atomkraftwerke in Osteuropa zu produzieren.

