Brandstiftung in Zug: 24-Jähriger vor Gericht

Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Aurich muss sich ab heute wegen schwerer Brandstiftung vor dem Osnabrücker Amtsgericht verantworten. Der Mann soll im Januar 2019 bei der Anreise zum Auswärtsspiel des SV Meppen beim VfL Osnabrück in einem Zug einen Rauchkörper gezündet haben. Laut Anklage soll es dadurch während der Einfahrt in den Osnabrücker Hauptbahnhof zu einer starke Rauchentwicklung gekommen sein. Mehrere Reisende öffneten daraufhin die Notentriegelung. An dem Zug entstand ein Schaden von mehr als 25.000 Euro. Nach der Ankunft im Bahnhof soll der Angeklagte einen weiteren Rauchkörper gezündet haben.

