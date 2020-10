Stand: 01.10.2020 12:16 Uhr Brandserie in Pferdestall: 46-Jähriger vor Gericht

Vor dem Landgericht Osnabrück hat am Donnerstag der Prozess gegen einen Mann aus Lingen begonnen. Der 46-Jährige muss sich wegen schwerer Brandstiftung verantworten. Er soll im Frühjahr in Melle fünf Brände gelegt haben, darunter dreimal nacheinander an demselben Pferdestall. In einem Fall musste die Feuerwehr vier Pferde retten. Bis Ende Oktober sind drei weitere Verhandlungstermine vorgesehen. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu 15 Jahre Gefängnis.

