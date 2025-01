Stand: 27.01.2025 14:49 Uhr Brand zerstört ehemaligen Kindergarten in Bersenbrück - hoher Schaden

Ein Feuer in einem ehemaligen Kindergarten in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) hat am Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Laut Polizei brach der Brand gegen 17.30 Uhr aus. Zwei Jugendliche hätten die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, hieß es. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen. Die Feuerwehr, die mit 160 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand erst nach mehr als sechs Stunden löschen. Laut der Feuerwehr Bersenbrück wurde das Gebäude durch das Feuer vollständig zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 300.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, da das Gebäude leer stand und gerade entkernt und abgerissen wurde. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt.

VIDEO: Bersenbrück: Ehemaliger Kindergarten brennt nieder (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.01.2025 | 13:00 Uhr