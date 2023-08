Stand: 25.08.2023 10:36 Uhr Brand in Werlte: Doppelhaus nicht mehr bewohnbar

In Werlte (Landkreis Emsland) haben zwei nebeneinander stehende Häuser gebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Bewohner hatte das Feuer am Donnerstagnachmittag rechtzeitig entdeckt. Der 65-Jährige konnte sich und seine zwei Jahre jüngere Nachbarin in Sicherheit bringen und den Notruf wählen. Die beiden Häuser seien durch einen Carport und eine Waschküche verbunden, so ein Polizeisprecher. In der Waschküche soll das Feuer ausgebrochen sein. Beide Häuser sind derzeit nicht bewohnbar.

