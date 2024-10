Stand: 17.10.2024 11:17 Uhr Brand in Restaurant: 500.000 Euro Schaden

Beim Brand in einem Restaurant in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist hoher Schaden entstanden: Die Polizei schätzt ihn auf rund eine halbe Million Euro. Der Dachstuhl des Lokals fing am Mittwochnachmittag Feuer. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass das Dach komplett zerstört wurde. Als das Feuer ausbrach, war das Restaurant laut Polizei geschlossen, sodass niemand verletzt wurde. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

