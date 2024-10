Brand in Möbelfabrik sorgt weiter für Großeinsatz der Feuerwehr Stand: 28.10.2024 14:34 Uhr Auf dem Gelände einer Möbelfabrik in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist am Sonntag in einem Silo für Holzspäne ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Löscharbeiten gestalten sich nach Angaben der Polizei weiterhin schwierig. Um das Feuer vollständig zu löschen, müssten erst die Späne aus dem Silo geholt und dann auf einem nahgelegenen Parkplatz gelöscht werden, sagte ein Sprecher. Per Lastwagen sollen sie dann entsorgt werden. Der Großeinsatz mit rund 80 Einsatzkräften dauere an - wahrscheinlich bis in den Montagabend, so die Feuerwehr.

Ist ein technischer Defekt die Brandursache?

Nach Angaben eines Polizeisprechers gibt es keine Verletzten. Die Ermittler gehen derzeit von einem Schaden in Höhe von über 100.000 Euro aus. Die Ursache des Feuers ist weiter unklar. Die Polizei schließt einen technischen Defekt als Ursache nicht aus. Bereits am Samstag war auf dem Gelände ein Feueralarm ausgelöst worden, jedoch wurde kein Brandherd entdeckt.

