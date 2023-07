Stand: 02.07.2023 09:24 Uhr Brand in Küche in Herzlake: Ein Verletzter und hoher Schaden

Am frühen Sonntagmorgen ist in der Küche eines Wohnhauses in Herzlake (Landkreis Emsland) ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei noch unklar. Durch die starke Rauchentwicklung erlitt ein 24-Jähriger eine Rauchgasvergiftung. Die weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt. 35 Einsatzkräfte mehrerer Ortsfeuerwehren löschten die Flammen und verhinderten ein Übergreifen auf weitere Gebäude. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro.

