Stand: 15.10.2019 18:40 Uhr

Brand in Flughafen-Parkhaus: Ermittlungen laufen

Nach dem Brand in einem Parkhaus am Flughafen Münster/Osnabrück müssen sich zahlreiche Autobesitzer vorerst gedulden. 73 Autos dürften wegen der Brandschadensermittlung vorerst nicht bewegt werden, teilte der Flughafen am Dienstagabend mit. Die übrigen rund 600 Fahrzeuge auf den beiden betroffenen Ebenen könnten die Besitzer ab sofort ausfahren. Am Montagabend war in Parkhaus A ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen.

FMO: Zwei Parkdecks komplett gesperrt 15.10.2019 17:00 Uhr Laut Andrés Heinemann vom Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) sind bei dem Parkhaus-Feuer auch viele Fahrzeuge unbeschädigt geblieben. Die betroffenen Parkdecks sind aber komplett gesperrt.







40 Fahrzeuge ausgebrannt, 25 beschädigt

Für einige Reisende folgte auf ihren Flug damit eine böse Überraschung. Nach Erkenntnissen der Polizei von Dienstagabend sind etwa 40 Fahrzeuge komplett ausgebrannt und 25 weitere beschädigt. Das Feuer war am Montag gegen 19.30 Uhr im Parkhaus ausgebrochen. Rund 260 Einsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Auch der Flugbetrieb sei durch den Brand nicht beeinträchtigt gewesen, sagte ein Sprecher des Flughafens. Zunächst aber durfte niemand sein Auto aus dem Parkhaus holen - Reisende, die am Montagabend ankamen, wurden mit Taxen nach Hause gefahren.

Videos 00:43 Feuer in Parkhaus am Flughafen Münster/Osnabrück In einem Parkhaus am Flughafen Münster/Osnabrück ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 70 Autos gerieten in Brand. Der Flugbetrieb war nicht beeinträchtigt. Video (00:43 min)

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Das Parkhaus ist nach ersten Erkenntnissen nicht einsturzgefährdet. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer kam. Laut Andrés Heinemann vom FMO ist bislang nur bekannt, dass auf Parkdeck 1 eines oder mehrere Fahrzeuge Feuer gefangen haben und der Brand dann offenbar auf die anderen übergegriffen hat. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, sagte ein Sprecher in der Nacht. "Die Spurensicherung hat Vorrang", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Erst danach sollten die Wagen nach und nach identifiziert werden. Das könnte in einigen Fällen schwierig werden: Zum Teil sind auch die Kennzeichen abgebrannt.

Archiv 09:49 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:49 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.10.2019 | 15:30 Uhr