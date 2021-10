Stand: 24.10.2021 11:18 Uhr Brand in Carport - Mann erleidet schwere Brandverletzungen

Bei dem Brand eines Carports in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 39-Jährige wurde mit Brandverletzungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Dortmund (Nordrhein-Westfalen) gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Das Feuer war laut Polizei am Sonnabend ausgebrochen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Montagearbeiten an einem Auto die Ursache waren. Der Carport sowie zwei Autos wurden durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindern. Der Schaden wird auf 75.000 Euro geschätzt.

