Stand: 22.03.2024 06:27 Uhr Brand in Arbeiterunterkunft - Gebäude steht komplett in Flammen

In einer Arbeiterunterkunft in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude schon komplett in Flammen, so die Polizei. Der Brand sei noch nicht gelöscht. Im Haus seien polnische Gastarbeiter untergebracht. Laut dem Einwohnermeldeamt handle es sich um 14 Menschen, so die Polizei weiter. Nach ersten Informationen konnten sich alle Bewohner in Sicherheit bringen. Ein Mann sei leicht verletzt, nachdem er aus dem Fenster gesprungen war, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Brandursache sei noch unklar, so die Polizei. Den Schaden schätze man aktuell auf rund 300.000 Euro.

