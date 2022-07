Brand auf Campingplatz: Gaffer attackieren Polizisten

Stand: 24.07.2022 12:21 Uhr

Am Samstagabend sind auf einem Campingplatz in Melle (Landkreis Osnabrück) vier Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Während der Löscharbeiten haben zwei betrunkene Männer Einsatzkräfte angegriffen.