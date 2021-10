Stand: 19.10.2021 08:13 Uhr Brand auf A 30: Lkw-Fahrer koppelt Anhänger rechtzeitig ab

Der Brand eines Lkw-Anhängers hat in der Nacht zu Dienstag für eine Sperrung auf der A 30 im Landkreis Osnabrück gesorgt. Laut Polizei war das Feuer am späten Montagabend bei Melle in Fahrtrichtung Hannover ausgebrochen. Demnach hatte zunächst ein Reifen an dem Lkw gebrannt, die Flammen hatten dann auf den mit Gewürzen beladenen Anhänger übergriffen. Dem Fahrer war es noch gelungen, den Anhänger auf dem Standstreifen abzukoppeln. Zwischen Melle Ost und Riemsloh kam es am Dienstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.10.2021 | 07:30 Uhr