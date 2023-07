Stand: 19.07.2023 08:52 Uhr Brand am Schloss Osnabrück: Fast 100.000 Euro Schaden

Am Osnabrücker Schloss hat in der Nacht zu Mittwoch die Fassade gebrannt. Auch zwei Fenster des historischen Gebäudes standen in Flammen, dazu eine Hecke und mehrere Mülltonnen. Eine Fußgängerin hatte den Brand bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Sie konnten verhindern dass das Feuer auf das Gebäudeinnere übergriff. Dennoch entstand hoher Sachschaden. Ein Sprecher der Polizei bezifferte ihn auf rund 100.000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt nun, warum das Feuer ausbrach.

