Stand: 08.04.2020 22:32 Uhr

Bramsche: Vorwürfe nehmen zu, Heim wehrt sich

Die Alloheim Senioren-Residenz in Bramsche (Landkreis Osnabrück) steht unter Druck. Behörden kritisieren die Einrichtung, sich nicht an Hygienevorschriften gehalten und nicht für die Durchsetzung des Kontaktverbots von Bewohnern im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gesorgt zu haben. Auch vonseiten ehemaliger Mitarbeiter und Angehöriger der zu Pflegenden hagelt es Vorwürfe. Inzwischen sind 63 Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereichs für Demenzerkrankte mit dem Virus infiziert. Zwei sind infolge der Erkrankung verstorben. Zudem sind mindestens sieben von 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses erkrankt. Der Betreiber wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Corona im Altenheim: Hygienemängel Schuld? Hallo Niedersachsen - 08.04.2020 19:30 Uhr In einem Seniorenheim in Bramsche haben sich mehrere Bewohner und Bewohnerinnen mit dem Coronavirus infiziert. Dafür wird nun auch die mangelnde Hygiene verantwortlich gemacht.







Polizei prüft, ob Ermittlungen aufgenommen werden können

Der Gesundheitsdienst wirft dem Altenheim vor, dass dort Hygienevorschriften nicht eingehalten wurden. Die Polizei prüft aufgrund der Aussagen Dritter, ob Ermittlungen aufgenommen werden. "Aktuell warten wir auf Daten des Gesundheitsdienstes von Stadt und Landkreis. Die haben sich ja ein Bild vor Ort gemacht", sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. "Sicherlich wird die Staatsanwaltschaft gewisse Leute anhören wollen."

Alloheim: Rechtzeitig umfangreiche Pandemiepläne aufgestellt

Der Betreiber Alloheim Senioren-Residenzen SE aus Düsseldorf will sich an die Regeln gehalten haben, wie ein Sprecher am späten Abend auf NDR Anfrage mitteilte. In einer Stellungnahme schrieb er: "Alloheim hat im Rahmen seiner Präventionsmaßnahmen unternehmensweit bereits am 19. März 2020 einen umfangreichen Pandemieplan etabliert." Darauf habe das Unternehmen positive Reaktionen aus dem Gesundheitswesen und von Behörden bekommen, heißt es. Zudem habe man ein aktiv "generelles Besuchsverbot erlassen". Bei mehreren Vor-Ort-Terminen in Bramsche hätten Gesundheitsamt und Heimaufsicht "die zuvor besprochenen Maßnahmen geprüft und ohne größere Anmerkungen abgenommen". Man sei "erschüttert von den Krankheitsfällen und in Gedanken bei den betroffenen Bewohnern, Mitarbeitern und deren Angehörigen" und bedauere die Todesfälle.

