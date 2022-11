Stand: 02.11.2022 07:24 Uhr Bramsche: Vierjähriger ertrinkt im Pool

Ein vierjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag in Bramsche (Landkreis Osnabrück) in einen Pool gestürzt und ums Leben gekommen. Ein Mitarbeiter einer Firma auf dem angrenzenden Grundstück entdeckte den Jungen und zog ihn leblos aus dem Wasser. Rettungskräfte versuchten auf dem Weg ins Krankenhaus, das Kind wiederzubeleben - erfolglos. Im Krankenhaus konnte nur noch der Tod des Vierjährigen festgestellt waren. Wie es zu dem Unglück auf dem Privatgrundstück kommen konnte, war zunächst unklar.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.11.2022 | 07:30 Uhr