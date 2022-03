Stand: 25.03.2022 07:58 Uhr Bramsche: Trecker kippt um und verliert 20.000 Liter Gülle

Eine unangenehme Aufgabe hatten Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend in Bramsche im Landkreis Osnabrück zu erledigen. Dort war ein Treckerfahrer mit seinem Gespann von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Dabei platze der Gülletank auf und rund 20.000 Liter Gülle flossen über die Fahrbahn und in angrenzende Gräben. Der Treckerfahrer blieb unverletzt. Die Bergung des Gespanns und das Reinigen der Fahrbahn zog sich über Stunden hin.

