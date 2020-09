Stand: 09.09.2020 16:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bramsche: Schlachtabfälle behindern Verkehr auf A1

Auf der A1 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) hat am Mittwochmittag ein Lastwagen größere Mengen Schlachtabfälle verloren. Nach Angaben einer Polizeisprecherin musste die Strecke in Richtung Bremen wegen der Reinigungsarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Am Nachmittag konnte zunächst eine Spur wieder freigegeben werden. Nach einem Bremsmanöver des Lkw war die Ladung über die Seitenwand der Zugmaschine geschwappt. Die Schlachtabfälle verteilten sich auf einer Länge von mehreren Hundert Metern.

VIDEO: Lkw verliert Schlachtabfälle auf A1 (1 Min)

